〈《京都小学生死体遺棄》「家庭内でゴタゴタが…」逮捕された義父・安達優季容疑者が行方不明当日に会社へかけていた“1本の電話” 未だに残された多くの謎〉から続く

3月23日に行方不明となり、4月13日に京都府南丹市の山中で遺体が見つかった安達結希くん（11）。4月16日に死体遺棄の容疑で逮捕されたのは、義父の安達優季容疑者（37）だった。

【画像】結希くんの母親と容疑者が勤務する工場



安達優季容疑者

4月3日から現地で取材しているM記者に容疑者について話を聞いた。

新婚旅行と当日欠勤連絡

結希くんの行方が分からなくなった日前後の容疑者の言動には、いくつか不可解な点が残されている。（詳細は「週刊文春 電子版」記事をお読みください）

そのうちのひとつが、「週刊文春」が報じた行方不明4日前からの欠勤連絡だ。M記者が解説する。

「結希くんは3月23日から行方不明になったと報じられていますが、行方不明になる4日前、結希くんのお母さんは3月19日から休みを取っていて、同僚に対して『新婚旅行で台湾に行くんだ』ということを言っていたようです。一方で今回逮捕された義父の優季容疑者は、休みは事前に取っていなかったのですが、3月19日当日の朝になって突然会社に電話をしてきて、『ノロウイルスにかかったので、今日は休みます』と言って急に休みを取っているんです」

そして、3連休が明けた23日、結希くんの行方不明となっているのだ。

容疑者の言動以外にも、事件にはまだ多くの謎が残されている。

「週刊文春 電子版」ではM記者が現地から電話で最新の取材状況を報告した解説動画を公開中。また「週刊文春 電子版」および4月16日（木）発売の「週刊文春」では、結希くん失踪前後の容疑者の言動や発見されたスニーカー＆リュック＆ビラの不可解な点、容疑者の勤務先での評判など謎に迫った総力取材の結果を詳しく報じている。「週刊文春 電子版」では、学生時代の同級生の証言など誌面未掲載の最新情報も配信している。

（「週刊文春」編集部／週刊文春）