行方不明になっていた安達結希くん（11）の遺体が4月13日に京都府南丹市内の山林で見つかった事件。京都府警は4月15日、同市にある結希くんの自宅に死体遺棄容疑で家宅捜索に入り、同日深夜、父親である安達優季容疑者（37）を同容疑で逮捕した。捜査関係者によると、「私のやったことに間違いありません」と供述し、容疑を認めているという。

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父親が警察に証言した内容などによると、3月23日朝に車で学校に送り届けられた後、結希くんは姿を消したとされていた。送迎後の"空白の10分間”など、いくつか不可解な点があるとして、捜索作業中から世間の注目を集めていたこの事件。全国紙の社会部記者が語る。

「結希くんに関する最後の情報は、『父親が23日の朝8時ごろ、園部小学校のグラウンドに隣接する学童施設の駐車場に送迎した』というものでした。

防犯カメラには父親の車の出入りが映っていたが、降車場面は画角外で、付近の防犯カメラにも結希くんの姿は映っていなかった。駐車場から校舎までは約150m。このわずかな道のりで何があったのかが問題になっていた。

失踪後、通学用カバンやスニーカー、遺体がそれぞれ離れた場所で発見されたことも不可解であると疑問視されていました。

結希くんの母親は地元を離れ、東京で美容師として働き、そこで知り合った男性と結婚して結希くんを出産。離婚後は母子で地元に戻り、親族らと同居生活を送っていた。昨年12月、安達容疑者と再婚した。

前出の全国紙記者が続ける。

「安達容疑者は、結希くんの母親と京丹波の工場で同僚でした。自身もバツイチで、前妻との間に実子がいる。安達家は、曾祖母、祖母、母親の4世代家庭と、結希くんの母親の兄夫婦が同居しており、そこに安達容疑者が婿入りした形でした」

前出の社会部記者は、「捜査関係者によると、安達一家をめぐって家庭内不和などの相談はなかったといいます。また、府警が把握している限り、虐待の相談もなかったそうです」と語った。

少年時代から安達容疑者を知る地元の女性は、「信じられない」と吐露する。

「『あの子がそんなんする?』みたいに家族とも話して。小学校の頃から知っているけど、グレたみたいな話も全然聞いたことないから。真面目な良い子やと思ってたけどね」

安達容疑者と同級生だった女性も驚きを隠せない様子だった。

「中学校時代に生徒会長だったし、人望もなくはなかったと思います。サッカー部で、特別モテたってわけじゃないけど、彼女はいたかもしれない。本名と全然関係ないんですけど、小中とあだ名がなんか"みつお”やったんですよ。いろいろ騒動になって、周りとも『なんで、みつおが』みたいな話はしていました」

取材班が入手した卒業アルバムには、安達容疑者の笑顔の写真が掲載されていた。忽然と姿を消した少年、そして義父の逮捕──。緑豊かな地元一帯が悲劇に揺れている。

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