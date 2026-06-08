NTTドコモは8日、同社の品川ビルで見学会を開催した。2024年の能登半島地震などを踏まえた災害対策や、AI時代におけるネットワークの運用監視の取り組みが紹介された。 停電と断線に備える「個の備え」 ドコモは、災害対策の基本方針として「個の備え」「連携の力」「将来に向けてもっとできること」の3点を掲げる。 災害時に通信基地局が停止する主な原因は、停電と伝送路の断線。電源確保の取り組みとして