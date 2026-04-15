元埼玉県警捜査１課刑事の佐々木成三氏が１５日放送の「ひるおび」（ＴＢＳ系）に出演。京都府南丹市の山林で遺体で見つかった安達結希さんの自宅に警察が家宅捜索に入ったことをめぐり今後の捜査の行方を語った。

佐々木氏は「捜索差し押さえの許可状（を取り）、被害者宅で行ったというのは警察の強いメッセージだと思う。となると警察は根底的な情報も疑っている可能性がある。これが自宅から学校近くまで送って行ったということですね」と指摘する。

安達さんが行方不明になったのは先月２３日。当日は卒業式が行われる予定で午前８時ごろに父親が車で学校近くまで送迎したという。３０分後に担任が安達さんが登校していないことに気付いたが、３０分間の空白がある。目撃情報や監視カメラやドライブレコーダーにも安達さんは映っていなかったという。

「もしこれが学校近くに結希を送って行ったという証拠があるのであれば、この自宅近く捜索差し押さえと自宅の捜索差し押さえはできないと思うんですよ。疑いがあったということは、この捜索差し押さえで分かったなという感じがします」と述べた。