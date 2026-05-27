日本マクドナルド（東京都新宿区）の初夏の人気メニュー「スパイシーチキンマックナゲット」が5月27日に発売を開始します。【写真】えー！新ソース2種類もおいしそう！お得な“特大サイズ”も！2018年に初登場したスパイシーチキンマックナゲットは唐辛子の爽やかな辛みとガーリック、オニオンのうまみが後を引く味わいのサイドメニュー。価格は5ピース（ソース1個付き）290円〜（以下税込み）です。期間中は、2種類の新