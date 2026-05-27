俳優の伊勢谷友介が、爽やかな最新ショットを披露した。２６日までに自身のインスタグラムを更新。「毎年恒例、グリーンルームフェスにお出かけ。歩くと言えば、僕は山だけど、街を１５分ほどの歩き何時間も立って過ごすのはこの日だけ」とつづり、シャツに黒パンツのシンプルコーデで、ポーズを決めて撮影。ショートヘアスタイルにフォロワーは「ショートヘア、めちゃくちゃ爽やかでかっこいいです」「かっこいい」「おっと