◇交流戦日本ハム4―0阪神（2026年5月26日甲子園）「日本生命セ・パ交流戦」が26日に各地で開幕し、日本ハム・伊藤大海投手（28）がセ・リーグ首位の阪神を完封してリーグ最多の6勝目を挙げた。9回は無死満塁を切り抜けるなど自己最多に並ぶ13奪三振で通算10度目の完封。新庄剛志監督（54）は3連敗から脱出し、阪神時代の思い出が残る甲子園で通算300勝に到達した。最後は力でねじ伏せた。4―0の9回2死満塁。代打・小幡