俳優の佐々木希（38）が27日までに、自身のインスタグラムを更新。幼少期の写真を公開し、話題を呼んでいる。【写真】ご両親アッパレ！…幼少期から完璧すぎる佐々木希7月期の日本テレビ系土曜ドラマ『告白−25年目の秘密−』（毎週土曜 後9：00〜後9：54）に出演することが発表された佐々木は、自身のSNSでも同作のPP動画を公開。「この夏は是非、一線を越えるようなハラハラとした純愛、サスペンスを」とつづった。この動