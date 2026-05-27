ルビオ米国務長官（ゲッティ＝共同）【ワシントン、イスタンブール共同】ルビオ米国務長官は訪問先のインドで26日、イランとの戦闘終結に向けた覚書について文言を巡って最終調整中で「完成まで数日かかる」と述べた。単語や文を巡ってやりとりが続いているという。25日に米軍が「自衛措置」としてイラン南部を攻撃後、イラン側も米軍無人機を撃墜したと表明したが、その後目立った応酬はなく停戦は維持されている。ルビオ氏は