強盗殺人事件の現場に入る捜査関係者＝17日、栃木県上三川町栃木県上三川町の強盗殺人事件で、主導したとみられる40代の男について、下野署捜査本部が強盗殺人容疑で逮捕状を取ったことが27日、捜査関係者への取材で分かった。男は事件後、海外に出国した。捜査本部はこれまでに、実行役とされる少年4人や、指示役とみられる横浜市の夫婦を逮捕。さらに上位の指示役がいるとみて捜査していた。捜査関係者によると、男は通信ア