生活雑貨店のハンズ（本社、東京都新宿区）は5月25日、ハンズ渋谷店（東京都渋谷区）を今年11月に閉店すると発表しました。48年の歴史があり、 SNSには買い物客のさまざまなエピソードが投稿されています。【写真】「ハンズ渋谷店」看板の変遷1978年9月開業時 →現在まで地球儀ネタで知られるお笑い芸人「ゴー☆ジャス」さんもそんな一人。自身の公式Xに「渋谷のハンズは思い出いっぱいいちばん最初の地球儀もここで買いま