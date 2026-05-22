大学2年生の頃に胸の痛みや息苦しさなどの異変を感じながらも、「落ち着いたら」と受診を先延ばしにした結果、肺が5cmまで縮み「自然気胸」で即入院となった幸祐さん（仮称）。退院直後に再発し、痛みを伴う手術やICU管理を経験しました。現在も再発の不安を抱えながらも、自己判断での放置の危険性を訴え、過度に怖がらず普段通りに日々を過ごすことの大切さを呼びかける体験談を紹介します。 ※本記事は、個人の感想・体験に基