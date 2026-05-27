スターバックスで過去に人気を集めたビバレッジ『ビター クリーム コーヒー』が、きょう27日から全国店舗で販売開始となった。香り高いエスプレッソの苦みと濃厚なクリームの甘さを組み合わせた1杯が待望の復活。混ぜ方によって変化する味わいも魅力の、大人向けコーヒービバレッジが再び登場した。『ビター クリーム コーヒー』は、香り高くビターな風味のエスプレッソと、クリーミーな甘さを融合させたアイスビバレッジ。カッ