スタジオパーソルでは「はたらくを、もっと自分らしく。」をモットーに、さまざまなコンテンツをお届けしています。 14歳で全日本選手権を制し、その後6連覇という快挙を達成。北京・ロンドンオリンピック日本代表としても活躍し、日本女子体操界を牽引してきた鶴見虹子さん。 華々しい経歴の裏には、過酷な練習環境や度重なる怪我、そしてセカンドキャリアでの現実に直面し、「体操をやってきたことを後悔してし