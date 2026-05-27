タレント・鈴木紗理奈（４８）の所属事務所は２６日、テレビ朝日系「あのちゃんねる」（月曜深夜０時１５分）で、タレント・あのが鈴木さんを「嫌い」と発言した騒動をめぐり、一連の経緯に対するコメントを発表した。騒動の発端は、１８日深夜放送回。あのが「嫌いな芸能人」として鈴木の名前を叫ぶ場面が放映された。これに対し、番組に不在のまま名指しされた鈴木はＳＮＳで「普通にショックやし、共演してない時に言うとか