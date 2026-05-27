カワウソは「いっち」、レッサーパンダは「かっち」――。千葉県市川市のＰＲキャラクターとして大活躍中なのに名前がなく、非公式扱いだったコツメカワウソとレッサーパンダの名前が決まった。市が２６日発表した。市の公式な「広報キャラクター」に就任することもあわせて発表された。コツメカワウソとレッサーパンダのイラストは、市広報広聴課の今井英里奈さんらデザインチームが市動植物園の人気動物にちなんでデザイン。