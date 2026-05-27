きのう夜、茨城県つくば市の病院で、入院する82歳の男性の首を圧迫して殺害したとして、同じ病院に入院する69歳の男が逮捕されました。殺人の疑いで緊急逮捕されたのは、つくば市の無職・浜野孝司容疑者（69）です。浜野容疑者はきのう夜、つくば市田倉の病院で、病室のベッドで寝ていた望月敬さん（82）の首を圧迫して殺害した疑いがもたれています。警察によりますと、浜野容疑者が犯行を自ら看護師に伝え、看護師が110番通報し