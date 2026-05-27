日本サッカー協会は２７日、６月１１日に開幕するサッカーの北中米Ｗ杯に臨む２６人の代表選手の背番号を発表した。チームの顔とも言える１０番は堂安律が背負うことになった。過去７大会は名波浩、中山雅史、中村俊輔、香川真司、南野拓実が背負ってきたエース番号。堂安は２３年６月の第２次森保ジャパンでは２度目の活動から託され、１０番では初めてＷ杯に臨む。１０番を継承した際には「（南野）拓実くんや（香川）真司くん