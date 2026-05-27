オランダ１部アヤックスで今季限りの退団が確実な日本代表ＤＦ冨安健洋（２７）が２６日、ＳＮＳを更新し、ファンや関係者への感謝を表明した。負傷により長期離脱していた冨安は今年１月にアヤックスに加入。この夏に契約満了を迎える中、自身のインスタグラムに「わずか５か月という短い期間でしたが、アヤックスを応援してくださったすべての人に感謝を伝えたい」「このクラブにはアヤックスが生み出した才能豊かな選手がた