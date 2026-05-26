１９日、雑交水稲全国重点実験室でハイブリッド米の低カドミウム蓄積、塩・アルカリ耐性遺伝子の選別とクローニングを行う研究者。（長沙＝新華社記者／陳思汗）【新華社長沙5月26日】中国湖南省長沙市の雑交水稲（ハイブリッド米）全国重点実験室は、中国工程院の袁隆平（えん・りゅうへい、1930〜2021年）、朱英国（しゅ・えいこく、1939〜2017年）両院士（アカデミー会員）が設立し、2022年に第1陣として認定された全国重点実