MagSafeとかPixelsnapとかの、スマホの背面にマグネットでくっつけておける即席スタンドを使っているわけですが、不便なことが1つありました。それは、スタンドで立てて使っている間は充電できない、ということです。 スタンドで縦置きしながら操作したい。でもそうすると充電ポートがふさがる（ポートがデスクと接している）ので、電池残量が少ないときに充電しながら使うことができないのです。 常にマ