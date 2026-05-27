◇ア・リーグホワイトソックス―ツインズ（2026年5月26日シカゴ）背番号51のバットが止まらい!ホワイトソックス傘下3Aシャーロットから25日（日本時間26日）にメジャー初昇格した西田陸浮内野手（25）が、26日（同27日）、本拠地でのツインズ戦に「9番・右翼」で2戦連続の先発出場。0−2の8回無死第3打席で、相手先発のライアンからしぶとく左前打を放った。前日、メジャー初昇格即先発出場で4回に同初安打をマークした