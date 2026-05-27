日本サッカー協会は２７日、北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表メンバー２６人の背番号を発表した。＊＊＊第２次森保ジャパンでＭＦ三笘薫（ブライトン）が背負ってきた「７番」は、三笘の１学年下で、小学校時代からともにプレーしてきたＭＦ田中碧（リーズ）に託された。２人は神奈川・川崎市のサッカークラブ「さぎぬまＳＣ」で出会い、その後も川崎―１２、Ｕ―１５、Ｕ―１８で同僚。三笘が筑波大を経