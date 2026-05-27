「これは庇えない」前代未聞の逮捕劇だ。巨人・阿部慎之助前監督（47）が５月25日、暴行の疑いで警視庁に現行犯逮捕され、翌26日には自ら辞意を申し入れ受理された。シーズン中、現役監督、しかも読売巨人軍。どのワードを取っても“異例”という言葉でしか表現できない事件だった。阿部氏は25日夕方、東京都渋谷区の自宅で18歳、15歳の姉妹の喧嘩を仲裁した際、長女の胸ぐらをつかみ、突き飛ばすなどしたという。「長女が生成AIで