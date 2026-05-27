3歳牝馬の王者を決めるG1レース・オークスが24日に開催。今村聖奈が騎乗した5番人気のジュウリョクピエロ（栗東・寺島良きゅう舎、父オルフェーヴル）が、14番手から強烈な追い込みで優勝した。同時に2003年4月発行で、第129回直木賞候補、第57回日本推理作家協会賞長編および連作短編集部門候補、第1回本屋大賞にノミネートされ、のちに映画化された小説「重力ピエロ」(新潮社)の人気が再燃している。