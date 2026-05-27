お笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀が出演しているBS朝日『バナナマン日村が歩く！ウォーキングのひむ太郎』（毎週火曜後10：00）は26日、公式Xを更新。現在、休養中の日村に代わって6月2日放送回にスピードワゴン・井戸田潤が登場することが発表された。【番組カット】大ジャンプ！日村勇紀と元気にはしゃぐ遠藤さくら「6月2日(火)よる10時#ひむ太郎が休みの時は駆けつける」「同い年だが弟分的な存在って事を知ってる人