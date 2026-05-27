2026年5月25日、YouTuberのスカイピースが自身のYouTubeチャンネルを更新。平成男子になりきって『ファンタ ふるふるシェイカー グレープ』を探す様子を公開した。 （関連：【画像あり】「青春が爆戻りしてきた」自動販売機で発見した“平成ドリンク”） 2人は、学ラン姿でウィッグを被り、平成男子になりきって登場。今回は7年ぶりに復刻したという『ファンタ ふるふるシェイカー グレープ』