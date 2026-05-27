お笑いコンビ「クワバタオハラ」くわばたりえ（50）が、26日放送のTBSラジオ「バービーとおしんり研究所」（火曜後11・00）にゲスト出演。夫のこと「全部が大嫌いだった時がある」と明かした。今では、夫婦仲について聞かれ「あんまりケンカってのはないねんけど、うちの場合は完全に旦那が良くできてる人。それだけ。本当にそれ、本当にええ人」と答えた。パーソナリティーの「フォーリンラブ」バービーから「ずっと？」と