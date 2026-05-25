モデルの前田典子さんは5月24日、自身のInstagramを更新。圧巻のスタイルが際立つビキニ姿を公開しました。【写真＆動画】60歳・前田典子の圧巻スタイル「その美しさが羨ましすぎます！」前田さんは「5月の石垣島お天気に恵まれプールと海でリゾートを満喫南国最高ー」「いくつになっても泳げるカラダでいたいね」などとつづり、16枚の写真と4本の動画を投稿。黒いビキニを着用した自身の姿を披露しました。スタイルがとても