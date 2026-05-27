アメリカサッカー連盟（USSF）は26日、FIFAワールドカップ2026に臨むアメリカ代表メンバーを発表した。カナダ、メキシコとともに共催国を務め、12度目のW杯出場となるアメリカ代表はグループDに入り、グループステージでは6月12日にパラグアイ代表と、同19日にオーストラリア代表と、同25日にトルコ代表との対戦を予定している。メンバーにはクリスティアン・プリシッチ（ミラン）やウェストン・マッケニー（ユヴェントス）