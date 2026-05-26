とちぎテレビ 足利警察署は２６日、足利市毛野新町の自宅で身元不明の男性の遺体を遺棄したとして、この家に住む無職の女（４７）を逮捕しました。 警察によりますと、近所の人から通報を受けた警察官が駆けつけたところ、ダイニングキッチンの床に仰向けで倒れている遺体を発見したということです。 女はこの家に２２歳の息子と２人で住んでいたとみられ、この息子の行方が分かっていません。 警察の調べに対し女は