女子プロレスラーでタレントのジャガー横田の夫で医師、木下博勝氏が26日夜、自身のXを更新。現行犯逮捕された（その後釈放）元巨人阿部慎之助氏（47）の監督辞任が発表された件をめぐり、私見をつづった。阿部氏は25日、18歳の長女に対する暴行の疑いで警視庁に現行犯逮捕された。東京都渋谷区内の自宅で18歳の長女と15歳の次女のけんかを止めようとして、仲裁に入った。しかし、娘に言い返されたことで「カッとなった」などと供