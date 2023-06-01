【モデルプレス＝2026/05/27】俳優の山崎賢人（※「崎」は正式には「たつさき」）が主演を務める映画『キングダム 魂の決戦』（7月17日公開）の主題歌を歌手の米津玄師が務めることが決定。あわせて、主題歌「夜鷹」（読み：よだか）を起用した最新予告が公開された。【写真】山崎賢人、激しい戦い映した迫力満載カット◆米津玄師「キングダム 魂の決戦」主題歌に決定米津が、新曲「夜鷹」を、映画『キングダム 魂の決戦』（7月17