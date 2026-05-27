親友が結婚した――。結婚報告に戸惑う主人公の独白をエモーショナルに描いた漫画『せいぶつがかり』が、Xに上がっている。 【漫画】『せいぶつがかり』を読む 祝福したい気持ちの裏側に滲む独占欲と罪悪感。自身の経験を交えて制作したという、作者・ちまりさん（@0_0wakeup）に制作について振り返ってもらった。（小池直也） ――制作のきっかけを教えてください。 ちまり：実は描きたいもの