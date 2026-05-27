■メンバーから「モテない」とイジられる佐藤勝利はやる気十分二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）が出演する27日放送のテレビ朝日系『ニカゲーム』（深1：55）では番組初の“算数”企画に挑戦する。またスペシャルゲストとしてtimelesz・佐藤勝利が緊急参戦する。【番組カット】真剣な表情でビリヤードに挑戦する二階堂高嗣「恋の方程式を解読せよ…モテ算」と題した今回、例えば｛ (