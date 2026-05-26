東京・渋谷区は6月から、ごみのポイ捨てをした人から罰則として過料2000円を徴収する。「きれいなまち渋谷をみんなでつくる条例」の一部改正が4月に施行されたことによるものだ。 渋谷区によると、コロナ禍以降、渋谷の街を訪れる人が増加し、渋谷駅や原宿駅周辺の路上でごみのポイ捨てが深刻化していたという。罰則として罰金を徴収する条例改正案が昨年12月に可決・成立した。 区の指導員などが巡回し、ポイ捨てをした人を発