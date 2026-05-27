「巨大赤字AI企業」が大量流入で起きること数か月前に市場に広がっていた「AIバブル崩壊説」は、いま急速に後退していきます。前編『「AIバブル崩壊」は完全に消えた…！エヌビディア株を市場が再評価し始めた“決定的理由”』では、エヌビディアをめぐる「AIバブル崩壊説」を検証してきました。市場では一時、エヌビディアの「循環取引疑惑」からAI投資そのものへの警戒感が広がりましたが、実際にはAI関連企業の業績や株価は拡大