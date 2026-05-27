いま、研修医を終えた若き医師たちが、外科や救急ではなく美容外科やコンサルファームへと流れる現象が加速しているという。激務・薄給を放置し、診療報酬を巡るロビー活動に終始してきた日本医師会のツケが回ってきたとも言える状況について取材した。比較的簡単な手術のはずなのに「できる病院が見つからない」「医療崩壊はもうすでに起こっている、と言ってもいい状況です。特に外科医不足は深刻です」東京・大田区の「京浜