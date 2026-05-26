ナンパが大好きな子ども... でこぽん吾郎の保育士時代のエピソードに反響レタスクラブ

ナンパが大好きな子ども... でこぽん吾郎の保育士時代のエピソードに反響

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • でこぽん吾郎がSNSで発信する保育士時代のエピソードが反響を呼んでいる
  • ナンパが大好きな男の子や、先生にあるモノを求めて抱っこをせがむ子など
  • コミカルに描かれる小さな子どもならではの言葉や行動に癒やされるという
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