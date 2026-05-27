元ＨＫＴ４８でタレントの村重杏奈が、２７日までにインスタグラムを更新。最新ショットを公開し、自身の愛称について言及した。村重は「私、村重、とうとうダイナマイトセクシーって呼ばれるようになりました」と報告。「信じられますか？『ダイナマイトセクシー！そっちじゃないよ！』とか『ダイナマイトセクシー！このお菓子食べる？』とか誇り高きダイナマイトセクシー！！！」とつづり、お腹が見えるキャミソール姿をアッ