ハスラーがまもなくマイナーチェンジへ？「軽ワゴンとSUVを融合させた軽クロスオーバー」として2014年に初代が登場したスズキ「ハスラー」は、ポップなルックスと使い勝手の良さが高く評価され、発売と同時に人気モデルとなりました。現行モデルとなる2代目が発売されたのは2020年1月のことです。【動画】超カッコいい！ これがスズキ「ハスラー」です！ 動画で見る！デザインやボディサイズは基本的にキープコンセプトとなっ