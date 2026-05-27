北海道江別市で２０２４年１０月、大学生長谷知哉さん（当時２０歳）が集団暴行を受けて死亡した事件で、強盗致死罪などに問われた川村葉音（はおと）被告（２１）ら３人の裁判員裁判の第２回公判が２６日、札幌地裁であった。検察側の証人として「主犯格」とされる被告の男（１９）が出廷したが、宣誓を拒否し、証言しなかった。男は事件当時１８歳の特定少年で、札幌家裁の検察官送致（逆送）決定理由で「主犯格」とされてい