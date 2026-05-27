わさび、養鱒、紙…… 富士山の湧水に支えられる地元の産業 富士の水が育んだ地場産業 富士山の周辺地域では、古くから湧水が人々の暮らしだけでなく、さまざまな産業を支えてきました。 その代表的な例のひとつが、わさびの栽培です。わさびは一年を通して、冷たく清潔な水を必要とする作物で、水温や水質がわずかに変化しただけでも育ちにくくなります。そのため、人工的な管理だけで安定した生産を行うのは容易ではあ