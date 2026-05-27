組織の危機管理に詳しい桜美林大の西山守准教授が27日、TBSの朝の情報番組「THETIME，」（月〜金曜前5・20）にVTR出演。18歳の娘に暴行を加えた疑いで25日に現行犯逮捕され、26日に辞任した巨人の阿部慎之助監督（47）について危機管理の観点からコメントした。読売巨人軍が確認した事実関係によると、25日午後6時頃、18歳の長女と次女の姉妹ケンカを止めようとした阿部氏は長女から言い返されたことに腹を立て、襟元をつか