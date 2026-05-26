人生100年時代といわれ、定年後も働き続ける選択をするシニアはもはや珍しくありません。令和6年度 高齢社会対策総合調査 （高齢者の経済生活に関する調査）の結果をみると、60〜64歳の男性の約76％が現在もなんらかの収入を伴う仕事をしており、そのうちの2割以上（22.5%）が自営業・個人事業主として働いています。なかには、退職金を元手にして「シニア起業」による収入確保を目指す人もいます。一方で、50代のころの働きぶりに