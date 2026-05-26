首相官邸収入が低い働き手を支援する新制度「給付付き税額控除」を巡り、政府が子育て世帯に支援額を上乗せして優遇する方向で調整していることが26日、分かった。日本は子育て世帯の税や社会保険料の負担が欧米の先進国に比べて重いため、手厚く支援する。政府が27日開催の超党派の「社会保障国民会議」の会合で制度案を公表する。制度の対象となる所得水準や、具体的な支援額は示されない見通し。子育て世帯への上乗せ幅と合