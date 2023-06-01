サッカー日本代表DFの冨安がDF板倉とともに28日からチームに合流することが決まった。24日に所属するアヤックスで欧州カンファレンスリーグ出場決定プレーオフ決勝のユトレヒト戦に延長前半5分からセンターバックで途中出場。調子は上向きで31日のアイスランド戦で719日ぶりに国際Aマッチに出場する可能性が高い。26日には自身のインスタグラムを更新。「5カ月でしたが、アヤックスを支えてくださる皆さまに感謝申し上げます