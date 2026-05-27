いよいよ開幕が迫る将棋界のビッグイベント。その直前となる5月26日、『JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026 開幕戦直前！どこよりも早い優勝予想スペシャル』が配信された。番組には渡辺明九段（42）と聞き手の野原未蘭女流二段（22）が出演し、今大会から導入される様々な新ルールや見どころについて語り合った。【映像】心拍数が上下する様子（実際の映像）中でも大きな注目を集めたのが、対局中の「心拍数」が画面に