元「NEWS」のミュージシャン手越祐也（38）が、26日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演し、結婚願望について赤裸々告白した。トークテーマは「住まいのトラブル110番」。ひな壇では、夫婦の距離感やケンカについてのトークで盛り上がった。MC明石家さんまからは、「手越なんかも、まだやもんな。したいと思わないか？」と質問が飛んだ。手越は「思わないですね」と返答。「もちろん、それ以