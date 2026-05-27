日本サッカー協会は27日、W杯北中米大会（6月11日開幕）に出場する日本代表メンバーの背番号を発表した。10番は2大会連続出場となるMF堂安律（フランクフルト）が背負い、20歳の後藤啓介（シントトロイデン）が9番に抜てきされた。負傷によりW杯メンバーから漏れたMF三笘薫（ブライトン）のナンバーである7番は川崎F下部組織時代からの幼なじみであるMF田中碧（リーズ）が付ける。合わせて31日の壮行試合アイスランド戦（MUFG